Сьогодні, 23 грудня, в Харкові прощаються з мером міста Геннадієм Кернесом. Він помер 17 грудня від наслідків Covid-19.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Церемонія прощання почалася о 09:00 і триватиме до 13:00 в фойє Харківського оперного театру. Також відбудеться відспівування в Благовіщенському соборі.

Поховають Геннадія Кернеса на 2-му міському кладовищі.

Попрощатися з Кернесом приїхали мер Києва Віталій Кличко, нардеп від ОПЗЖ Вадим Новінський, колишні нардепи Михайло Добкін та Євген Мураєв, секретар міськради Харкова Ігор Терехов та інші.

Провести в останню путь приходять сотні харків’ян.

Поки Верховна Рада не призначить позачергові вибори, керувати Харковом буде секретар міської ради Ігор Терехов.