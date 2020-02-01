Про це повідомляє агентство “Укрінформ”.

Бабака розбудили сьогодні, 1 лютого, в селищі Гайдари Харківської області. Тимко прокинувся від зимової сплячки і не побачив своєї тіні, оскільки була хмарна погода.

Як пояснили співробітники біостанції, бабак передбачив, що весна настане протягом шести тижнів.

“Тимко не побачив своєї тіні, тому весна настане протягом шести тижнів, до 15 березня”, – зазначила співробітниця біостанції Надія Токарська.

Також традиційно Тимко зробив жартівливий прогноз на актуальну тему. Цього року організатори Дня бабака запропонували йому визначити, чи буде наступна зима сніжною. Бабака кілька разів запускали на столик із відповідними написами, і він виніс “вердикт”: наступна зима пройде без снігу.

Варто відзначити, що на біостанції університету імені Каразіна щороку на початку лютого відзначають День бабака за прикладом Дня бабака у штаті Пенсильванія (США).