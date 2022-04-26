Гостомель, що на Київщині, перебував під російською окупацією більше місяця. Нині місто потроху повертається до звичного життя.

В перший день повномасштабного вторгнення РФ до України росіяни намагалися висадити десант в Гостомелі на Київщині. Фото з місцевого летовища, де знаходиться купа спаленої російської техніки та знищена “Мрії” бачив весь світ.

Проте “Мрія” — це не єдине, що постраждало від дій окупантів в Гостомелі. Тут багато зруйнованих будинків. Серед них є як невеликі домівки місцевих жителів, так і багатоповерхівки. Значних руйнувань зазнали верхні поверхи цих будівель. В містечку є значна кількість пошкоджених кулями та осколками автівок. Вікна деяких з них власники тимчасово закрили плівкою.











Як живе Гостомель після окупації: фоторепортаж // 13 фото

Також в смт розтрощені вітрини багатьох магазинів, а деякі аптеки та продуктові крамниці розграбовані. На вулицях Гостомеля досі стоять дорожні знаки, раніше вражені кулями. Про нещодавні бойові дії тут нагадує і спалений танк, який стоїть біля однієї з садиб.

Проте містечко потроху повертається до нормального життя: місцеві їздять у справах на велосипедах та автівках.



Як живе Гостомель після окупації: фоторепортаж // 13 фото

Квартал містечка, де знаходяться невеликі котеджі, зазнав суттєвих руйнувань. Біля одного з будинків працюють декілька чоловіків, які допомагають власнику будинку прибрати будівельне сміття з території помешкання. Будинок постраждав від пожежі, на стінах багато слідів від влучання осколків, в вікнах вибиті шибки. На одній зі стін помешкання висить великий телевізор, в якому видно кульові отвори.

Сходи на другий поверх будинку завалені дрібними уламками цегли та бетону. На підлозі спальні, яка знаходиться на 2 поверсі, розкиданий одяг, в дитячій кімнаті все теж перевернуто з ніг на голову: шафи відкриті, всі іграшки розкидані по підлозі. Між кімнатами лежать двері від шафи-купе, вражені більш ніж десятком куль.









Як живе Гостомель після окупації: фоторепортаж // 13 фото

Попри всі ті жахи, які пережив Гостомель за час російської окупації, містечко потроху повертається до життя. Проте зрозуміло, що для повного відновлення міста ще знадобиться час.