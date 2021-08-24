Про це повідомляють #Букви.
Так, головною вулицею столиці пройшли військовослужбовці Великої Британії, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Словаччини, Фінляндії, Чехії, Швеції, США. А ще — спільна литовсько-польсько-українська бригада.
Уперше на святковому параді до Дня Незалежності пройшли кінологічні розрахунки Державної прикордонної служби України. Ці службові собаки спеціалізуються на пошуку зброї та наркотиків і вже встигли зарекомендувати себе на службі.
Вперше в параді взяли участь поліціянти, при цьому половину розрахунку становлять жінки-патрульні.
Також Хрещатиком пройшов підрозділ курсанток Військового інституту Київського національного університету ім. Шевченка. Це саме ті курсантки, які місяць тому тренувалися крокувати на підборах, через що виник скандал.
Фото: #Букви
- Нагадаємо, що сьогодні корпорація Google присвятила спеціальний дудл Дню Незалежності України.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про започаткування нового свята – Дня Української державності.