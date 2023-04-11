У суботу, 8 квітня, на Софіївській площі в Києві відкрилась вулична виставка малюнків дітей "Я чекаю на тебе", рідні яких знаходяться в російському полоні.

Про це йдеться на сторінці Національного музею Революції Гідності у Facebook.

Повідомляється, що експозиція з’явилася з ініціативи громадської організації “Вояцький визвіл” та за підтримки Національного музею Революції Гідності.

“Ця виставка має на меті нагадати міжнародній спільноті, ООН, Міжнародному комітету Червоного Хреста про проблему українських полонених та наголосити, що Росія не виконує Женевські конвенції, застосовуючи тортури, не допускаючи міжнародних спостерігачів до місць їх утримання”, – наголосили організатори.









«Я чекаю на тебе»: в Києві відкрилася виставка малюнків, організована сім‘ями військовополонених // 5 фото

Також вони додали, що відсутність інформації про полонених – це один із видів тортур, які застосовує Росія щодо українських родин.

Зазначено, що виставку дитячих малюнків “Я чекаю на тебе” планують представити в інших містах України та за кордоном.