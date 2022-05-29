У Київській області міста Буча, Ірпінь, Гостомель та селище Бородянка були в окупації від початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Остання знаходиться поодаль Києва та сильно постраждала через бойові дії. Наразі селище поступово повертається до життя.

Фотокореспондент #Букв зробив світлини Бородянки.

Українська армія зайшла до міста 1 квітня, зачищала та розміновувала його. У населених пунктах Київської області знайшли чисельні свідчення воєнних злочинів росіян: катування цивільних, мародерства та вбивства беззбройних.

Окупанти знищували багатоповерхівки. Бомбардування призводили до великої кількості жертв серед мешканців Бородянки.

Містечко зазнало суттєвих руйнувань та було майже знищено внаслідок російської агресії. Місцеві жителі не були відкриті до діалогу.

На світлинах видно, що мешканці з дітьми гуляють вулицями, а також відпочивають на озері.

Хоча на вулицях є місцеві, але їх зовсім мало. Натовпи є лише біля церкви. У ній роздають гуманітарну допомогу, але лише сім’ям з дітьми.

У Бородянці працюють невеликі магазини, але здебільшого один на десять. Усі інші заклади не працюють.