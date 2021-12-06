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У Києві урочисте святкування проходило на Михайлівській площі. З нагоди свята була встановлена сцена, декорована в стилі піксельного камуфляжу та кольорами стягу України, приїхали військові музиканти та звезли військову техніку.
Там, на площі військовим урочисто вручили державні нагороди та бойові прапори. На жаль, через опади та холод було мало глядачів.
Опісля відбувся святковий концерт.
- Як відбувається масштабне святкування в решті міст Україні та як вітали наших військових, читайте.
- 3 грудня під час години запитань до уряду очільник Міністерства оборони Україні Олексій Резніков заявив, що він бажає відняти заробітну плату військовим, але в бюджеті немає на це коштів.