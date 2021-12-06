6 грудня Збройні сили України відзначають своє 30-річчя. Масштабне святкування цього дня відбулося у шести українських містах: у Харкові, Києві, Краматорську, Львові, Одесі й Озерному. Фотокореспондент #Букв відвідав урочистості у столиці.

Про це повідомляють #Букви.

У Києві урочисте святкування проходило на Михайлівській площі. З нагоди свята була встановлена сцена, декорована в стилі піксельного камуфляжу та кольорами стягу України, приїхали військові музиканти та звезли військову техніку.

Там, на площі військовим урочисто вручили державні нагороди та бойові прапори. На жаль, через опади та холод було мало глядачів.

Опісля відбувся святковий концерт.