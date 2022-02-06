Україна колись була третім за величиною виробником вугілля в Європі. Але виробництво різко впало з 2014 року, коли почалися бої з проросійськими сепаратистами на сході Донбасу. Віна фактично знищила вугільну промисловість на Донбасі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У 2013 році Україна видобула 84 мільйони тонн вугілля. Торік цей показник знизився до 29 мільйонів. Значна частина українських шахт знаходиться на Донбасі і була захоплена проросійськими силами. А з початку бойових дій багато з цих шахт були пошкоджені або занедбані. Вони були затоплені через непридатні до використання водяні помпи, які раніше перешкоджали потраплянню ґрунтових вод у шахти.

Ці руйнування забруднили воду в околицях, водночас сотні шахтарів лишилися без роботи. І вони навряд чи повернуться на роботу – на конференції ООН зі зміни клімату 2021 року Україна пообіцяла відмовитися від видобування вугілля до 2035 року.

Нещодавно американський фотожурналіст Тімоті Фадек обував на шахті у Вугледарі, місті Донецького басейну на сході України. Це одна з найбільших і найрозвиненіших вугільних шахт країни.

“Вони хочуть отримувати вчасно гроші й хочуть, щоб їхні діти вибирали іншу сферу роботи, ніж видобуток”, — сказав фотограф Тімоті Фадек. “Навіть якщо шахти можуть продовжувати виробляти ще 30-60 років і вони мають вищу за середню заробітну плату, усі вони знають, що це не є стійким як галузь у майбутньому”.

За словами Фадека, майже всі місцеві шахти працюють зі збитками і покладаються на великі субсидії. “Ми завжди намагаємося отримати прибуток”, — сказав йому працівник шахти. Попит на вугілля зменшився через економічний спад COVID-19 та надзвичайно теплу зиму.

“Я хотів побачити останні залишки випотрошеної промисловості, яка намагається залишатися економічно актуальною, і побачити працівників, які просто хочуть мати їжу на столі та дах над головою”, – сказав Фадек про фотосесію в українській шахті.