Сьогодні, 9 березня, біля "Президент Готелю" на вулиці Госпітальній активісти влаштували акцію "Ні з’їзду суддівської нечесті". Люди пікетують XVIII з’їзд суддів України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Серед делегатів, які приїхали на з’їзд, мають обрати чотирьох членів Вищої ради правосуддя і суддю Конституційного Суду.

Учасників акції забралось небагато, але їх оточив кордон поліції. Присутня також поліція діалогу.

Організатори акції закликають не проводити з’їзду суддів до внесення змін правил добору членів Вищої ради правосуддя і КСУ: “Інакше суддівська мафія і надалі братиме українців в заручники своїми рішеннями, віддаляючи нас від цивілізованого світу”.

Люди тримають у руках плакати на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, Андрія Антоненка “Ріффмастера” та інших політв’язнів: “Імітація судової реформи”, “Політв’язням – волю”, “Аваков – чорт”, “Ви глухі чи мразі?”.