#Букви зібрали знакові фото, які розповідають про життєвий шлях герцога Единбурзького.

Герцог Единбурзький народився на грецькому острові Корфу 10 червня 1921 року. У його венах текла кров королівських сімей Данії, Німеччини, Росії та Великої Британії. Принц Філіп був єдиним сином грецького принца Андрія та принцеси Аліси Баттенберзької.

У 1922 році старший брат принца Андрія Костянтин I зрікся престолу. Тому сім’я принца Філіпа була вигнана з Греції. Принц із сім’єю переїхав у Францію, де й розпочав свою освіту. Пізніше він вчився в американській школі MacJannet в Сент-Клуді. На фото він у компанії однокласників другий зліва. У віці семи років він поїхав жити до своїх родичів з Маунтбеттена до Англії, де відвідував підготовчу школу в Сурреї.

Пізніше він відвідував школу-інтернат у Гордонстоуні, засновану піонером освіти Куртом Ганном на півночі Шотландії, де досяг успіху у спорті.

Це фото вважається першим, на якому зображена тоді ще принцеса Єлизавета (третя зліва) та тодішній морський кадет Принц Греції та Данії Філіп (у білому капелюсі крайній праворуч) разом. Світлину було зроблено під час відвідування Королівського військово-морського коледжу в Дартмуті 23 липня 1939 року.

Під час Другої світової війни принц Філіп виконував обов’язки мічмана на лінкорі HMS Valiant. Коли італійський флот опинився в пастці Греції в 1941 році. Філіп командував прожекторами, що висвітлювали ворога, і про нього згодом згадували в депешах.

Про його заручини з принцесою Єлизаветою було офіційно оголошено в липні 1947 року.

Вони побралися 20 листопада того ж року.

У 1951 році фотограф вловив момент, коли герцог Единбурзький зістрибнув з водних лиж, діставшись пляжу в Мармарисі (Туреччина).

Принц грав у поло в команді Cowdray Park у півфіналі Кубку Роемптона. Він був одним з провідних гравців поло у Великій Британії.

Герцог також був завзятим гравцем у крикет. Тут його команда протистояла команді, якою керував герцог Норфолк, із гравцями Сассекса.

У герцога і королеви було четверо дітей (зліва) Едвард, Ендрю, Енн і Чарльз, зображені тут у 1960-х.

Подружжя відвідувало ферму у їхньому маєтку Балморал, щоб відсвяткувати річницю Срібного весілля.

У 1977 році принц супроводжував королеву, коли вона святкувала свій срібний ювілей. Їх вони зображені у плащі з пір’я Ківі в парку Регбі в Гісборні, на північному острові Нової Зеландії під час відкриття Королівського новозеландського фестивалю Полінезії в лютому.

Того ж року королівська пара помахала рукою, коли Конкорд пролетів повз Королівську яхту Британія, наближаючись до Барбадосу.

У серпні 1979 р. двоюрідний брат королеви, лорд Луї Маунтбаттен, був убитий вибухом бомби на його човні в Ірландії. Герцог Единбурзький негайно повернувся до Великої Британії.

Охорона природи були пристрастю герцога Единбурзького на все життя і він став міжнародним президентом тогочасного Всесвітнього фонду дикої природи.

У 1985 році герцог Единбурзький був оточений своєю сім’єю, включаючи молодих принців Вільяма та Гаррі.

У 1996 році герцог супроводжував президента Південно-Африканської Республіки Нельсона Манделу, коли він готувався переглянути почесну варту у Параді Кінної гвардії в перший день свого державного візиту до Великої Британії.

Принц Філіп підтримував королеву протягом понад 60 років її правління, включаючи святкування Золотого весілля у 2002 році.

Принц Заснував премію герцога Единбурзького, спрямовану на розвиток здібностей молодих людей, в 1956 році. Тут він жартує з лауреатами Золотої премії герцога Единбурзького в Holyroodhouse у 2010 році.

Герцог продовжував займатися спортом до кінця свого життя, зокрема й кінним. Фото датується 2005 роком.

Тисячі людей зібралися біля Букінгемського палацу, щоб привітати королівську родину після весілля онука принца Філіпа, принца Вільяма, з Кетрін Міддлтон у 2011 році.

Дванадцять місяців потому принц, здавалося, був у доброму здоров’ї, коли він супроводжував королеву на баржі “Дух Чартвелла”. Він і королева стояли протягом більшої частини 80-хвилинної подорожі, оскільки їх супроводжувало 1000 човнів, які проїжджали сім миль по річці Темзі до Тауерського мосту. Однак герцог потрапив до лікарні з інфекцією сечового міхура перед концертом “Діамантовий ювілей” 4 червня.

Після відновлення він був достатньо підготовлений, щоб супроводжувати принцесу Анну, під час змагань кінно-британської командою, до складу якої входила його внучка Зара Філліпс, змагання на Олімпійських іграх у Лондоні 2012 року.

У червні 2013 року герцог відвідав церковну службу в Вестмінстерському абатстві з нагоди 60-ї річниці коронації королеви.

У 2014 році він супроводжував королеву в турі по Північній Ірландії. Він підписав книгу відвідувачів у замку Хіллсборо, Белфаст.

Королева Єлизавета II у супроводі герцога Единбурзького запалила перший із понад 200 маяків на честь 70-ї річниці Дня VE у Віндзорському замку.

Герцог та його син Чарльз під час візиту до Паундбері, міської забудови на краю Дорчестера, де королева відкрила статую Королеви-матері.

У квітні 2017 року герцог супроводжував свою дружину під час відкриття Центру догляду за слонами в зоопарку ZSL Whipsnade в Бедфордширі.

Поряд з королевою герцог вшанував хвилиною мовчання на початку садової вечірки в Букінгемському палаці 23 травня 2017 року пам’ять загиблих на концерті Аріани Гранде в Манчестері.

Герцог був чоловіком королеви з найтривалішим служінням в історії Великої Британії.