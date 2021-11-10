Про це повідомляється на офіційному сайті фотоконкурсу.

На світлині переможця дитина, яка спить на підлозі зруйнованого будинку на пляжі в Гані. Знімок покликаний привернути увагу до проблеми підвищення рівня моря у країнах Західної Африки, що змушує тисячі людей залишати свої домівки, які розташовані близько до води.

Переможець конкурсу отримав нагороду у розмірі 10 тис. фунтів стерлінгів.

У номінації “Найкращий молодий фотограф року” переміг Амаан Алі з Індії. На фото хлопчик, який гасить пожежу у лісі неподалік від свого будинку в Нью-Делі. У районі, де проживає дитина, лісові пожежі стали звичайним явищем.

Фотографі Мішель Лапіні став переможцем у категорії “Довкілля майбутнього”. На його знімку наслідки цьогорічної повені неподалік міста Модена в Італії. Через сильні дощі там розлилася річка Панаро.

Журі конкурсу також нагородило Ашрафула Іслама за фото, на якому стадо овець у Бангладеш шукає траву серед потрісканого через посуху ґрунту.

У категорії “Вплив на клімат” журі відзначило Кевіна Оньянго за знімок, зроблений у Кенії. На фото хлопчик вдихає повітря, яке виробляє рослина, у той час як на задньому плані насувається піщана буря.

Кращим у категорії “Вода і безпека” визнали знімок фотографині Сандіпані Чаттопадхьяй. На фото – цвітіння водоростей у річці Дамодар в Індії. Через нерегулярні мусони та тривалу посуху ця проблема стала загрозливою. Значне цвітіння водоростей перекриває доступ до кисню для живих організмів у річці.

У категорії “Безпечні для довкілля міста” журі відзначило фото Сімона Трамонте. Фотограф показав на світлині фотобіореактор в Ісландії, який працює на чистій геотермальній енергії.

Міжнародний фотоконкурс проводять уже 14 рік поспіль. Він покликаний привернути увагу до того, який вплив чинить людина на навколишнє середовище, а також показує здатність людства виживати та впроваджувати інновації.