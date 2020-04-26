Подружжя італійців Філіппо Лоренціні і Маріанна Бенетті, які зараз живуть у Лондоні, завдяки вільному часу на карантині, вирішили створити справжню арт-галерею для двох своїх гризунів - дев'ятимісячних мишей піщанок.

Про це пише журнал People.

У художній галереї виставлені мініатюрні роботи – це інтерпретації відомих полотен: “Дівчина (піщанка) з перловою сережкою” Йоганна Вермеєра, “Поцілунок” Густава Клімта, “Мона Ліза” Леонардо да Вінчі і “Крик” Едварда Мунка.

Картини писали акрилом або олівцями.

У крихітній арт-галереї є табличка з проханням до відвідувачам не жувати твори мистецтва, але миші не надто прислухалися до цього.

А ще Філіппо та Маріанна зняли миле відео, на якому їх піщанки досліджують галерею і “знайомляться” з творами знаменитих художників.