Про це пише журнал People.
У художній галереї виставлені мініатюрні роботи – це інтерпретації відомих полотен: “Дівчина (піщанка) з перловою сережкою” Йоганна Вермеєра, “Поцілунок” Густава Клімта, “Мона Ліза” Леонардо да Вінчі і “Крик” Едварда Мунка.
Картини писали акрилом або олівцями.
У крихітній арт-галереї є табличка з проханням до відвідувачам не жувати твори мистецтва, але миші не надто прислухалися до цього.
А ще Філіппо та Маріанна зняли миле відео, на якому їх піщанки досліджують галерею і “знайомляться” з творами знаменитих художників.
- Англійський андерграундний художник стріт-арту Бенксі розмалював свою вбиральню, оскільки не рекомендується виходити на вулицю в умовах карантину.