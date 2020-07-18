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Jacquemus презентував колекцію весна-літо 2021: показ пройшов в полі

Симон Порт Жакмюс презентував чоловічу і жіночу колекції весна-літо 2021 L'amour.

Субота, 18 липня 2020, 09:10

Фото з відкритих джерел

Про це пише Elle.

Дизайнер влаштував чудове шоу на пшеничному полі під Парижем. Подіум знаходився між нескошених колосків, а стільці для гостей були розташовані з умовою соціальної дистанції.У новій

колекції Жакмюса переважають пастельні відтінки: небесно-блакитний, піщаний, білий та інші.

Моделі показали вільні брюки з високою талією, топи і бра, сукні-міді, костюми з піджаками і сорочки з принтами. Доповнювали образи класичні сумки Jacquemus.

Фото з відкритих джерел

 

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Публикация от Tiffany Hsu (@handinfire)

Теги: Jacquemus, мода, Париж, показ, презентация, шоу

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