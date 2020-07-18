Jacquemus презентував колекцію весна-літо 2021: показ пройшов в полі

Про це пише Elle.
Дизайнер влаштував чудове шоу на пшеничному полі під Парижем. Подіум знаходився між нескошених колосків, а стільці для гостей були розташовані з умовою соціальної дистанції.У новій
колекції Жакмюса переважають пастельні відтінки: небесно-блакитний, піщаний, білий та інші.
Моделі показали вільні брюки з високою талією, топи і бра, сукні-міді, костюми з піджаками і сорочки з принтами. Доповнювали образи класичні сумки Jacquemus.
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