Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Нагадаємо, що основний час матчу закінчився з рахунком 1:1 – на перших хвилинах зустрічі Люк Шоу відкрив рахунок, забивши найшвидший гол в історії фіналів турніру. А у середині другого тайму матчу Леонардо Бонуччі зрівняв рахунок.

Перемога італійської збірної довела до екстазу її вболівальників.

Як це було:

Італійські фани у Римі. GETTY IMAGES

Тренер збірної Італії Роберто Манчіні. GETTY IMAGES

Обличчя італійських фанів після першого тайму, який завершився з рахунком 0:1 на користь Англії. GETTY IMAGES

Пізніше Леонардо Бонуччі зрівняв рахунок.

GETTY IMAGES

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Фани в Неаполі. REUTERS

Емоції італійських фанів після рахунку 1:1. REUTERS

Фанати Італії на стадіоні Вемблі. GETTY IMAGES

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Італійці святкую перемогу.

Фото: GETTY IMAGES

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Салют у Римі. GETTY IMAGES

Нагадаємо, перемогу здобула збірна Італії – 3:2.

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