Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Нагадаємо, що основний час матчу закінчився з рахунком 1:1 – на перших хвилинах зустрічі Люк Шоу відкрив рахунок, забивши найшвидший гол в історії фіналів турніру. А у середині другого тайму матчу Леонардо Бонуччі зрівняв рахунок.
Перемога італійської збірної довела до екстазу її вболівальників.
Як це було:
Пізніше Леонардо Бонуччі зрівняв рахунок.
Італійці святкую перемогу.
Фото: GETTY IMAGES
Нагадаємо, перемогу здобула збірна Італії – 3:2.
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