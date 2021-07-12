У фіналі Євро-2020 збірна Італії обіграла Англію і вдруге у своїй історії стала чемпіоном Європи. Італія здолала Англію в серії пенальті.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Нагадаємо, що основний час матчу закінчився з рахунком 1:1 – на перших хвилинах зустрічі Люк Шоу відкрив рахунок, забивши найшвидший гол в історії фіналів турніру. А у середині другого тайму матчу Леонардо Бонуччі зрівняв рахунок.

Перемога італійської збірної довела до екстазу її вболівальників.

Як це було:

Пізніше Леонардо Бонуччі зрівняв рахунок.

Італійці святкую перемогу.

Фото: GETTY IMAGES

Нагадаємо, перемогу здобула збірна Італії – 3:2.