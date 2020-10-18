Сьогодні, 18 жовтня, кияни та гості міста прийшли на Андріївський узвіз аби відсвяткувати Всесвітній день краватки.

#Букви розповідають, як проходить дійство.

На Андріївському узвозі всім охочим, навіть домашнім улюбленцям роздавали паперові краватки. У святкуванні взяла участь Аніца Джамич, надзвичайний і повноважний посол Хорватії в Україні.

Киянам розповідали історію краваток та усіх бажаючих вчили правильно їх зав’язувати.

Захід уперше організовують Посольство Республіки Хорватії в Україні у співпраці з Київською міською державною адміністрацією, Подільською райдержадміністрацією та за сприяння Музею-майстерні Івана Кавалерідзе.

Батьківщиною краватки вважається Хорватія. Цей предмет гардеробу поширився в Європі у XVII ст. завдяки участі хорватських солдатів у Тридцятилітній війні (1618-1648 років). Хорватська традиційна уніформа з вишитими розмальованими шарфами на шиї привертала увагу. Шарфи були виготовлені з різних матеріалів: від грубого полотна, який носили звичайні солдати, до шовкової тканини та тонкої бавовни, які носили офіцери.