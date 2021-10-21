Сьогодні, 21 жовтня, народні депутати з самого ранку продовжили розгляд поправок до проєкту закону про державний бюджет на 2022 рік.

Як це відбувалося, пропонуємо поглянути у фоторепортажі #Букв.

На початку спікер Руслан Стефанчук попросив нардепів не нехтувати карантинними обмеженнями та не знімати маски впродовж усього засідання.

Фото: #Букви

Парламентарі розглядали правки, які пропонують врахувати депутатські фракції та групи Уряду під час підготовки до другого читання законопроєкту.

Народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко першим доповідав свої поправки, проте парламентарі жодну з них не підтримали. Його поправки стосувалися збільшення фінансування освіти, армії, підвищення прожиткового мінімуму.

Фото: #Букви

За результатами голосування поправки, на яких наполягали їхні автори, не були підтримані.

Основне засідання Ради Руслан Стефанчук закрив о 15:00. Проте о 15:15 заплановано позачергове.