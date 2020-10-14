Сьогодні, 14 жовтня, на площі перед Верховною Радою відбулися урочистості з нагоди Дня захисника України.

Про це повідомляють #Букви.

Привітати зі святом українських воїнів під стінами парламенту зібралися голова Верховної Ради Дмитро Разумков, перший заступник Руслан Стефанчук, заступник Олена Кондратюк, народні депутати, міністри, голови відомств, представники військових вищих навчальних закладів, учасники АТО/ООС.

На площі вишикувались військові, урочисто підняли державний прапор.

Крім того, Дмитро Разумков вручив сертифікати на призначення стипендій 54 курсантам і слухачам військових вузів за особливі успіхи в навчанні та науковій діяльності та зразкову військову дисципліну.

Свято вшанування захисників України встановлене 14 жовтня 2014 року указом п’ятого президента України Петра Порошенка. Цим же указом скасовано указ президента Леоніда Кучми 1999 року, який закріплював радянський День захисника Вітчизни, що відзначали 23 лютого.