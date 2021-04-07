З понеділка в Києві посилили карантинні обмеження, зокрема, в громадський транспорт та метро почали пускати тільки за спецперепустками. На третій день столиця, як видається, пристосувалася до нових правил.

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Як сповіщалося, через обмеження для громадського транспорту у понеділок Київ з самого ранку стояв у величезних заторах. Та сама ситуація спостерігалася у вівторок.

При цьому ціни на послуги таксі в столиці зросли у декілька разів, через що Антимонопольний комітет вирішив дослідити ситуацію.

У середу, 7 квітня, в Києві +4 і короткочасні зливи. Попри негоду, на зупинках громадського транспорту все ще збираються черги. Люди дотримуються дистанції, але не завжди носять маски правильно.

А на автодорогах — передбачувані і звичні затори.

Примітно, що обмеження не призводять до переповнення маршруток, на яке теж можна було б очікувати. Автобуси їздять напівпорожні.

Навіть у час пік в таксі-сервісах значного підвищення цін вже не спостерігається. Виходячи з усього, негода і посилений карантин змусили киян дослухати до відомої поради міського голови.