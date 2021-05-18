Сьогодні, 18 травня, о 10-й ранку розпочалося пленарне засідання Верховної Ради. На 16:00 заплановано ще одне засідання.

#Букви розповідають, як пройшов день у Верховній Раді.

Зранку народні депутати продовжили розгляд правок до законопроєкту щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони (№2195, друге читання).

Перед початком роботи Ради у журналістів як завжди було багато питань до нардепів. На цей раз ЗМІ цікавилися звільненням трьох міністрів – Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури, Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Максима Степанова з посади Міністра охорони здоров’я України.

“Слуга народу” Микола ТищенкоНардепка від “Слуги народу” Олена Копанчук перед роботою встигла поспілкуватися із виборцями.

На підході до Верховної Ради голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева перестріли учасники протестної акції від ФОП.

У сесійній залі народні депутати продовжують ігнорувати масковий режим.

Членкиня депутатської групи “Партія “За майбутнє” Анна Скороход прийшла на роботу у бордовому костюмі, на спині піджака якого вишита будівля Верховної Ради, яку оповиває дракон.

Фото: #Букви

Нагадаємо, що на 16:00 заплановано ще одне засідання Ради, де будуть розглянуті питання звільнення трьох міністрів. Народні депутати мають заслухає звіти трьох міністрів перед голосуванням за їхню відставку.