#Букви розповідають, як пройшов день у Верховній Раді.

Зранку народні депутати продовжили розгляд правок до законопроєкту щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони (№2195, друге читання).

Перед початком роботи Ради у журналістів як завжди було багато питань до нардепів. На цей раз ЗМІ цікавилися звільненням трьох міністрів – Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури, Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Максима Степанова з посади Міністра охорони здоров’я України.

Гео Лерос

Гео Лерос

Наталя Королевська

Наталя Королевська

Микола Тищенко

“Слуга народу” Микола ТищенкоНардепка від “Слуги народу” Олена Копанчук перед роботою встигла поспілкуватися із виборцями.

Олена Копанчук Олена Копанчук Олена Копанчук Олена Копанчук

На підході до Верховної Ради голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева перестріли учасники протестної акції від ФОП.

Данило Гетманцев Данило Гетманцев Данило Гетманцев

У сесійній залі народні депутати продовжують ігнорувати масковий режим.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Мустафа Джемілєв

Мустафа Джемілєв

Членкиня депутатської групи “Партія “За майбутнє” Анна Скороход прийшла на роботу у бордовому костюмі, на спині піджака якого вишита будівля Верховної Ради, яку оповиває дракон.

Анна Скороход

Анна Скороход

Фото: #Букви

Нагадаємо, що на 16:00 заплановано ще одне засідання Ради, де будуть розглянуті питання звільнення трьох міністрів. Народні депутати мають заслухає звіти трьох міністрів перед голосуванням за їхню відставку.

  • 14 травня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Крім того, 14 травня одразу двоє міністрів написали заяву про відставку. Це Владислав Криклій та Ігор Петрашко.
  • Комітету ВРУ з питань здоров’я нації не рекомендував парламенту звільняти Максима Степанова з посади очільника МОЗ України. 7 членів комітету утрималися від голосування, з них 6 — депутати “Слуги народу”.
  • Сам Максим Степанов переконаний, що його звільняють через боротьбу за високі зарплати для медиків. Він назвав ситуацію зі звільненням “підкилимними іграми”.