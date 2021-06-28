Як пройшло це засідання, розповідають #Букви.
Перед початком засідання на площі під Парламентом встановили величезний тризуб – малий герб України.
На самому початку засідання хор ім. Верьовки заспівав “Молитву за Україну”, під яку до зали внесли Конституцію.
А потім заспівали і гімн України.
Серед присутніх були президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Не було Леоніда Кравчука.
Біля Леоніда Кучми сидів голова Верховної Ради України 2-го та 5-го скликань Олександр Мороз. Пізніше під час виступу з трибуни він наголосив на необхідності подолання корупції в Україні, і зазначив, що завдяки політичній волі президента та роботі правоохоронних органів, лад в країні можна навести за пів року.
Біля Олександра Мороза сидів Володимир Рибак, голова Верховної Ради 7-го скликання. Нагадаємо, що саме він допустив голосування за “диктаторські закони” 16 січня.
Президент Володимир Зеленський у своєму виступі повідомив, що до України на День Незалежності привезуть оригінал Конституції гетьмана Пилипа Орлика 1710 року “Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького”.
А ще президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про Великий герб України.
Варто зазначити, що двоє авторів нової Конституції України слухали виступ президента Володимира Зеленського у футболках із написом “Зе! Вбивця Конституції”.
Фото: #Букви
Впродовж дня в парламенті триватимуть просвітницькі заходи до Дня Конституції, а о 20.00 на площі Конституції відбудеться концерт класичної музики у виконанні Державного естрадно-симфонічного оркестру.