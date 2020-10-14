Про це повідомляють #Букви.

Серед організаторів маршу: “Національний корпус”, ВО “Свобода”, “Правий сектор”. До акції планували долучитися члени “Руху опору капітуляції”.

Марш розпочався о 14:00. У ході взяли участь кияни, ветерани АТО/ООС.

Колона пройшла бульваром Шевченка, Хрещатиком, Майданом Незалежності, а далі попрямувала на Банкову до Офісу президента.

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Вулицями столиці пронесли довжелезний прапор України та червоно-чорний прапор.

Основна вимога учасників маршу – ухвалення закону про колаборантів.

Марш УПА Марш УПА Марш УПА Марш УПА Марш УПА

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Фото: #Букви

Організатори встановили на площі перед Офісом президента двері та прикріпили до них записані на папері основні свої вимоги, а саме:

прийняти закон захисту Української держави від колаборантів;

звільнити з посади Генерального прокурора Ірину Венедіктову, “яка кидала за ґрати українських патріотів”;

розпочати “реальну боротьбу з п’ятою колоною в Україні”.

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Відео маршу за посиланням.