Про це повідомляють #Букви.
Серед організаторів маршу: “Національний корпус”, ВО “Свобода”, “Правий сектор”. До акції планували долучитися члени “Руху опору капітуляції”.
Марш розпочався о 14:00. У ході взяли участь кияни, ветерани АТО/ООС.
Колона пройшла бульваром Шевченка, Хрещатиком, Майданом Незалежності, а далі попрямувала на Банкову до Офісу президента.
Вулицями столиці пронесли довжелезний прапор України та червоно-чорний прапор.
Основна вимога учасників маршу – ухвалення закону про колаборантів.
Фото: #Букви
Організатори встановили на площі перед Офісом президента двері та прикріпили до них записані на папері основні свої вимоги, а саме:
прийняти закон захисту Української держави від колаборантів;
звільнити з посади Генерального прокурора Ірину Венедіктову, “яка кидала за ґрати українських патріотів”;
розпочати “реальну боротьбу з п’ятою колоною в Україні”.
Відео маршу за посиланням.
- #Букви розповідають історію свята Дня захисника України.