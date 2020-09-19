#Букви розповідають, як проходить святкування.

Більшість хасидів поводять себе пристойно, але є такі, що на підпитку гуляють вулицями.

У районі, де проходить святкування, патрулює багато поліції. Крім того, поліцейські супроводжують журналістів.

Значна кількість хасидів знаходиться на могилі цадика Нахмана.

Щодо карантинних обмежень: хасиді майже цілковито ігнорують носіння масок.

хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань хасиди_Умань

Фото: Ян Доброносов, #Букви