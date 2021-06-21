Жителі окупованої Ялти продовжують боротися з наслідками сильної повені, через яку затопило дороги, подвір'я, підвали.

Про це повідомляє видання “Крим.Реалії”.

Нагадаємо, що в окупованому Криму кілька днів поспіль йшли зливи. В деяких містах, таких як Ялта та Керч, ситуація критична. Станом на 18 червня повідомлялося про затоплення близько 350 будинків та евакуацію майже 1,4 тис. осіб. Спостерігалися перебої з енерго-, газо- і водопостачанням.

У першій половині дня 19 червня погода вже була сонячною та спекотною.

Як жителі Ялти намагалися впоратися із наслідками повені:

За даними на вечір 19 червня, з 36 маршрутів громадського транспорту повністю відновили роботу 11.

У ніч на п’ятницю, 18 червня, невеликий дощ почався на Південному березі Криму, за добу випала двомісячна норма опадів.

Жителям організували підвезення води у пляшках.

У Ялті оголосили надзвичайну ситуацію.

В Ялті затоплені всі пішохідні переходи.

Повінь пошкодила частину набережної.

Фото: “Крим.Реалії”

У ніч на четвер, 17 червня у східних районах захопленого РФ Криму випало майже дві місячні норми опадів.