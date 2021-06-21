Про це повідомляє видання “Крим.Реалії”.
Нагадаємо, що в окупованому Криму кілька днів поспіль йшли зливи. В деяких містах, таких як Ялта та Керч, ситуація критична. Станом на 18 червня повідомлялося про затоплення близько 350 будинків та евакуацію майже 1,4 тис. осіб. Спостерігалися перебої з енерго-, газо- і водопостачанням.
У першій половині дня 19 червня погода вже була сонячною та спекотною.
Як жителі Ялти намагалися впоратися із наслідками повені:
За даними на вечір 19 червня, з 36 маршрутів громадського транспорту повністю відновили роботу 11.
У ніч на п’ятницю, 18 червня, невеликий дощ почався на Південному березі Криму, за добу випала двомісячна норма опадів.
Жителям організували підвезення води у пляшках.
У Ялті оголосили надзвичайну ситуацію.
В Ялті затоплені всі пішохідні переходи.
Повінь пошкодила частину набережної.
Фото: “Крим.Реалії”
У ніч на четвер, 17 червня у східних районах захопленого РФ Криму випало майже дві місячні норми опадів.
- 27 травня у Києві за адресою Антоновича, 176 стався прорив водогону. Водою затопило дорогу. Рух було перекрито. Прорив стався поблизу торговельного центру Ocean Plaza.
- У Римі після сильної зливи у вівторок, 8 червня, затопило вулиці та будівлі.