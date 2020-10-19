У суботу в Парижі була введена нічна комендантська година, яка триватиме не менше місяця. Влада пішла на такі заходи через зростання випадків захворювання коронавірусом COVID-19.

Як зараз виглядають вечірні вулиці біля барів та кафе розповідає видання The Guardian.

Увечері на вуличних майданчиках барів, кафе і ресторанів завжди було багатолюдно, а тепер – нікого.

Станом на сьогодні у Франції зареєстровано понад 897 тис. випадків захворювання на коронавірус, 33 477 людей померло.

Варто зазначити, що за добу 17 жовтня в країні було зафіксовано понад 32000 випадків зараження COVID-19.

Бар на Rue de Seine

13 вересня

17 жовтня

Бар Le Compas в кварталі Ле-Аль

23 вересня

17 жовтня

Кафе-бар біля Ейфелевої вежі

5 жовтня

17 жовтня

The Château d’Eau в 10-му окрузі

28 вересня

17 жовтня

Бар на вулиці Rue de Buci

13 вересня

17 жовтня

Заклад Le Sancerre на вулиці Rue des Abbesses

5 жовтня

17 жовтня

The Café de Flore на бульварі Сен-Жермен

5 жовтня

17 жовтня

Фото: Kiran Ridley/Getty Images