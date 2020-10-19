Як зараз виглядають вечірні вулиці біля барів та кафе розповідає видання The Guardian.
Увечері на вуличних майданчиках барів, кафе і ресторанів завжди було багатолюдно, а тепер – нікого.
Станом на сьогодні у Франції зареєстровано понад 897 тис. випадків захворювання на коронавірус, 33 477 людей померло.
Варто зазначити, що за добу 17 жовтня в країні було зафіксовано понад 32000 випадків зараження COVID-19.
Бар на Rue de Seine
13 вересня
17 жовтня
Бар Le Compas в кварталі Ле-Аль
23 вересня
17 жовтня
Кафе-бар біля Ейфелевої вежі
5 жовтня
17 жовтня
The Château d’Eau в 10-му окрузі
28 вересня
17 жовтня
Бар на вулиці Rue de Buci
13 вересня
17 жовтня
Заклад Le Sancerre на вулиці Rue des Abbesses
5 жовтня
17 жовтня
The Café de Flore на бульварі Сен-Жермен
5 жовтня
17 жовтня
Фото: Kiran Ridley/Getty Images
- Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про введення комендантської години в деяких великих містах країни. Це обмеження пов’язане зі спалахом COVID-19.