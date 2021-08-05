4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав колишньому судді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Засідання суду було закритим для ЗМІ, про це клопотав один із захисників Чауса Ростислав Кравець. Журналістам так і не вдалося побачити суддю ні до, ні після засідання.

Про це повідомляють #Букви.

Судове засідання щодо обрання Чаусу запобіжного заходу мало розпочатися о 14:00, проте відбулася затримка через те, що адвокат Ростислав Кравець спілкувався зі своїм підзахисним.

Перед початком засідання Ростислав Кравець заявив, що клопотатиме про розгляд справи в межах закритого засідання. Далі засідання проходило саме у закритому режимі – не було навіть онлайн-трансляції. Хоча перед цим обіцяли забезпечили трансляцію засідання в окремій кімнаті.

Усіх представників ЗМІ попросили покинути будівлю суду і вони чекали на вулиці.

Чауса завели до будівлі суду у супроводі поліціянтів. Журналістам його не показали.

Заїзд на задній двір суду перекрили бусом. Він простояв там до вечора, до кінця засідання.

Суд обрав Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два тижні до 18 серпня. Крім того, Чаус мусить носити електронний браслет.

Після засідання до журналістів вийшов захисник Чауса Ростислав Кравець.

Вивезли суддю під покривом ночі. Крім того, що виїзд навмисне перекрили автомобілями. Мікроавтобус Volkswagen стояв із увімкненими фарами, засліплюючи фотокамери журналістів.

Білий бус Renault також не давав змоги роздивитися, хто в який автомобіль сідає.

Фото: #Букви

Раніше у коментарі #Буквам один із захисників судді Олександр Вишневий розповів, що Чауса тримали в ізоляторі тимчасового тримання СБУ.

Нагадаємо, колишнього суддю Миколу Чауса, якого викрали у Молдові, несподівано знайшли на Вінниччині 30 липня. Адвокати колишнього судді три доби не могли знайти підзахисного і поспілкуватися з ним.

Миколу Чауса мали затримати працівники Національного антикорупційного бюро. Однак він був перехоплений Службою безпеки. НАБУ намагалося забрати екссуддю в СБУ, зокрема, на вулицях Києва була погоня. Детальніше про ці події — в матеріалі “Битва за Чауса – що це було і що далі”.

Службі безпеки почали висувати звинувачення у викраденні судді. Там відкинули звинувачення і запевняли, що діяли в межах повноважень. СБУ висміяли в соцмережах через таке пояснення.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.