Про це повідомляє кореспондент #Букв.

На вулиці перед входом в будівлю НАБУ Омелян журналістам розповів, що світові бізнес-асоціації, металурги “чітко заявили, що зниження портових зборів було правильним рішенням”.

“Насправді українські порти є неконкурентоспроможними і тарифи необхідно знижувати далі… Крім того, у них є ще один кейс – це кейс по лоукостах. У них є претензія, що ми знизили ставки аеропортових зборів для того, щоб в Україні прилетіли лоукости. Якщо це провадження (про портові збори) буде успішним, це означає, що і справа по лоукостах буде успішною і ми всі знову будемо літати по 500 доларів”, – сказав Омелян.

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