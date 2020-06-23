Про це повідомляє кореспондент #Букв.
На вулиці перед входом в будівлю НАБУ Омелян журналістам розповів, що світові бізнес-асоціації, металурги “чітко заявили, що зниження портових зборів було правильним рішенням”.
“Насправді українські порти є неконкурентоспроможними і тарифи необхідно знижувати далі… Крім того, у них є ще один кейс – це кейс по лоукостах. У них є претензія, що ми знизили ставки аеропортових зборів для того, щоб в Україні прилетіли лоукости. Якщо це провадження (про портові збори) буде успішним, це означає, що і справа по лоукостах буде успішною і ми всі знову будемо літати по 500 доларів”, – сказав Омелян.
Фото: Євген Краєвий, #Букви
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