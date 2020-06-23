Сьогодні, 23 червня, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян прийшов на допит до НАБУ як підозрюваний у справі про зниження на 20% портових тарифів і зборів у 2018 році.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

На вулиці перед входом в будівлю НАБУ Омелян журналістам розповів, що світові бізнес-асоціації, металурги “чітко заявили, що зниження портових зборів було правильним рішенням”.

“Насправді українські порти є неконкурентоспроможними і тарифи необхідно знижувати далі… Крім того, у них є ще один кейс – це кейс по лоукостах. У них є претензія, що ми знизили ставки аеропортових зборів для того, щоб в Україні прилетіли лоукости. Якщо це провадження (про портові збори) буде успішним, це означає, що і справа по лоукостах буде успішною і ми всі знову будемо літати по 500 доларів”, – сказав Омелян.

Фото: Євген Краєвий, #Букви