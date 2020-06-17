Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, сьогодні з ранку прихильники Шарія прийшли на Банкову під стіни Офісу Президента. Там вони скандували: “Зеленський – не мій президент!”
Після завершення мітингу вони рушили вулицю Грушевського, 9а – до будинку, де живе президент. Йшли мітингувальники в оточенні поліції.
Фото: Євген Краєвий, #Букви
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
Згідно з оприлюдненим напередодні анонсом, учасники акції хочуть “домогтися реакції вищого керівництва країни на численні побиття журналістів і свавілля поліції стосовно мирних громадян”.
- У середу вранці, 17 червня, прихильники партії Шарія влаштували акцію протесту під стінами Офісу президента в Києві. Контр-акцію організували представники націоналістичних організацій.