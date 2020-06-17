До будинку президента Володимира Зеленського на вулиці Грушевського прийшли прихильники партії Анатолія Шарія.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, сьогодні з ранку прихильники Шарія прийшли на Банкову під стіни Офісу Президента. Там вони скандували: “Зеленський – не мій президент!”

Після завершення мітингу вони рушили вулицю Грушевського, 9а – до будинку, де живе президент. Йшли мітингувальники в оточенні поліції.

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Згідно з оприлюдненим напередодні анонсом, учасники акції хочуть “домогтися реакції вищого керівництва країни на численні побиття журналістів і свавілля поліції стосовно мирних громадян”.