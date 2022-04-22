Село Бервиця на Київщині певний час було під російською окупацією. Зараз місцеві жителі розповідають, як їм запам'ятався цей період їхнього життя.

Бервиця — одне з багатьох сіл на Київщині, яке потрапило під російську окупацію. Я вже відвідував деякі звільнені від загарбників населені пункти Київщини, тому побачене тут спричинило в мене відчуття дежавю: пошкоджені та зруйновані будинки, деформовані вибуховою хвилею та пробиті осколками паркани…

Під час окупації Бервиці росіяни ставили свою броньовану техніку біля житлових будинків. А вантажівки поставили на місці зруйнованих ними домівок місцевих жителів. ЗСУ вдалося “накрити” цю ділянку села та знищити всі автомобілі росіян, які там містилися. Побачене на цій “стоянці” нагадало мені летовище у Гостомелі, де біля ангарів з літаками лежать уламки російських БТР та БМП.

Щоправда, в Бервиці стоять лише знищені вантажівки, а бронетехніки немає. Ці автомобілі горіли, а всі поверхні на вантажівках пробиті осколками та повсюди на землі лежать частини цих машин.

Тієї миті цей маленький шматочок Київщини став для російських окупантів справжнісіньким порталом до пекла, бо страшно навіть уявити, як тут все горіло і що тут взагалі відбулося. Можливо, це результат роботи артилерії.

На землі лежить багато різних снарядів, міни калібру 82 мм та інші боєприпаси. Видається, що в цих вантажівках окупанти якраз і могли зберігати значну кількість боєприпасів. Доволі символічно, що на місці, де лежать стабілізатор 82-ї міни та розірвані 30-ти міліметрові гільзи, пробиваються паростки трави. Попри все, природа поверне своє.

Зі слів місцевих, ті окупанти, які захопили село та були в ньому протягом перших тижнів після вторгнення, мали свою власну провізію, проте з часом їхні припаси почали вичерпуватись. Тоді окупанти почали грабувати місцеве населення. За етнічним складом військо ворога не було однорідним, розповідає місцевий житель Михайло. Він стверджує, що серед окупантів були й “якути”, і “кадирівці”.

На його думку, найгірші були якраз останні. Ті окупанти, які прийшли до села ще на початку вторгнення, могли просити дозволу у місцевих, аби набрати води в них вдома, а ті, що були після них, вже почали грабувати мешканців села.

У Бервиці росіяни вбили двох осіб. Один з загиблих був охоронцем, і його знайшли застреленим у власному автомобілі, а другого вбитого було знайдено в погребі одного з будинків.

Михайло додає, що коли росіяни вже залишили село, троє місцевих, які їхали однією автівкою, підірвалися на міні або якомусь іншому боєприпасі, коли їздили околицями Бервиці. В деякі двори заходити досі небезпечно, бо співробітники ДСНС ще не перевірили їх на наявність розтяжок, ймовірно залишених росіянами. У сусідньому селі, каже Михайло, місцевій жительці осколком снаряда відірвало голову, коли та чистила картоплю на подвір’ї свого будинку.

Чоловік додає, що йому самому дивом вдалося вціліти, коли бомба впала біля його будинку. Паркан вибуховою хвилею викинуло на город, а осколками побило дім. За словами Михайла, йому вдалося вижити тому, що в момент вибуху він був у частині будинку, де найтовщі стіни, тож вибух його не зачепив.