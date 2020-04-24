У Київському зоопарку повним ходом відбувається реконструкція: зокрема, почався демонтаж центрального входу на проспекті Перемоги.

Тим часом радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець на своїй сторінці в Facebook опублікував фото нового входу в звіринець.

“Новий вхід у зоопарк. Публікую для тих, хто обговорює демонтаж старої вхідної групи”, – написав він.

Новий вхід до столичного зоопарку буде розташований на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної. Там уже встановили скульптуру жирафа.

Біля нового входу розмістять каси, інформаційний центр, громадські туалети, медпункт (в одноповерховій будівлі праворуч). У двоповерховій будівлі планується облаштувати океанаріум.

Відомі скульптури зубра і левів українського скульптора Юрія Рубана, які стали символами зоопарку, але знаходяться в поганому стані, будуть замінені на нові. Їх також встановлять біля нового входу в звіринець.

Скульптуру бізона планується встановити вже через тиждень, а нову скульптуру левів – до Дня Києва, наприкінці травня.

Старі скульптури не знищуватимуть, а встановлять на території звіринця.

#Букви побували біля Київського зоопарку і показують, як проходить демонтаж старого входу, а також як виглядає зараз новий.