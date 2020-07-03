Сьогодні, 3 липня, під час засідання Верховної Ради України народні депутати займалися не лише законотворчою діяльністю, а й обирали готелі для відпочинку та монтували відео.

Про це повідомляють #Букви.

Нардепи збиралися на засідання, не дотримуючись соціальної дистанції. Деякі з них були без масок.

А під час засідання займалися своїми справами.

Так, “слуга народу” Маргарита Шол забронювала двомісний номер у готелі, до якого вилітати збирається 19 липня.

Водночас її однопартієць Олександр Куницький під час засідання монтував відео.

Тим часом “слуга” Олександр Кабанов жартував в офіційному чаті фракції.

“В рубриці “Міфи та страхи” суть політики приватизація. Чи не ссуть політики приватизації?” – написав він.