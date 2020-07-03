Про це повідомляють #Букви.
Нардепи збиралися на засідання, не дотримуючись соціальної дистанції. Деякі з них були без масок.
А під час засідання займалися своїми справами.
Так, “слуга народу” Маргарита Шол забронювала двомісний номер у готелі, до якого вилітати збирається 19 липня.
Водночас її однопартієць Олександр Куницький під час засідання монтував відео.
Тим часом “слуга” Олександр Кабанов жартував в офіційному чаті фракції.
“В рубриці “Міфи та страхи” суть політики приватизація. Чи не ссуть політики приватизації?” – написав він.
- 30 червня у Верховній Раді України розглядали поправки до законопроєкту про гральний бізнес. При цьому нардепи були зайняті не лише законотворчою діяльністю: наприклад, депутати від “Слуги народу” обговорювали “алкопаті”.