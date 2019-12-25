Сьогодні християни західного обряду в у сьому світі святкують Різдво Христове.

Від Австралії й до Америки тримають святкові заходи та богослужіння на честь одного з найбільших свят у християнському календарі.

Британське агентство ВВС, газета USA Today і низка інших видань оприлюднили фотодобірки яскравих моментів святкування Різдва в різних країнах.

#Букви виділили найбільш незабутні з них.

Папа Римський Франциск під час різдвяної меси у Ватикані. Фото: AFP

Діти, одягнені в костюми янголів, у церкві Святого Антонія в місті Коломбо, Шрі-Ланка. Фото: EPA

Жінка запалює свічку в соборі Святого Йосипа в Абу-Дабі, ОАЕ. Фото: EPA

Жінка робить селфі біля собору Святого Йосипа XIX століття у столиці В’єтнаму Ханої. Фото: AFP

Єпископ Філіпп Марссе провів месу в Сен-Жермен-л’Оксеруа, середньовічному храмі в центрі Парижа. Фото: EPA

Віряни на святковій службі в церкві Святого Іоанна в місті Пешавар, Пакистан. Фото: AFP

Святкова меса в Момбасі, Кенія. Фото: Reuters

Різдвяна меса в соборній церкві Святого Матвія в столиці Судану місті Хартум. Фото: EPA

Святкова меса відбулася в базиліці Різдва Христового – одній із головних святинь християн на Святій землі. Фото: EPA

Паломники з усього світу з’їхалися до Віфлеєму, щоб відсвяткувати Різдво в місті, де за переказами народився Ісус Христос. Фото: AFP

Різдвяна меса проходила й у православній церкві в місті Алеппо (Сирія), яке неодноразово піддавалося бомбардуванням. Фото: AFP

У Сіднеї (Австралія) на стіні одного з будинків на Різдво з’явилося графіті із зображенням прем’єр-міністра Скотта Моррісона. Його критикують за те, що в розпал степових пожеж він поїхав у відпустку на Гаваї. Фото: EPA

Новонароджені в лікарні Сінфет в Бангкоку (Таїланд). Фото: Sakchai Lalit/AP

Богослужіння в соборі св. Олександра в Києві, Україна. Фото: “Укрінформ”

Різдвяна служба в харківському Римо-католицькому костелі Успіння Пресвятої Діви Марії. Фото: “Укрінформ”

Королева Великобританії Єлизавета II на Різдво традиційно відвідала сімейне богослужіння в церкві св. Марії Магдалини в Сандрінгемі, графство Норфолк. Фото: AFP

Старші діти британського принца Вільяма і його дружини Кейт Міддлтон – принц Джордж і принцеса Шарлотта вперше приєдналися до батьків під час традиційного різдвяного виходу королівської сім’ї. Фото: PA IMAGES / GETTY IMAGES

Цього року вперше за 200 років в паризькому соборі Нотр-Дам не було різдвяної служби. Там триває реставрація після квітневої пожежі. Фото: АР

Богослужіння в Джакарті, Індонезія. Фото: GETTY IMAGES

У Німеччині “моржі” відзначили Різдво традиційним запливом. Фото: Reuters

Християни відзначають Різдво в Мосулі, Ірак. Фото: AFP

У Гонконгу напередодні Різдва відбулися зіткнення протестувальників з правоохоронцями. GETTY IMAGES Фото: Reuters

Ситуація в Гонконгу. Фото: Reuters

Богослужіння в Стамбулі, Туреччина. Фото: GETTY IMAGES

Християни підіймають свічки під час молитви в переддень Різдва в церкві на острові Сурабая, Східна Ява. Фото: AFP / GETTY IMAGES

Люди біля собору Святої Марії в Янгоні, М’янма. Фото: EPA-EFE

Дівчинка стоїть біля запалених свічок в Індонезії. Фото: GETTY IMAGES

Люди вишикувалися в чергу на церковну службу в переддень Різдва в Берліні, Німеччина. Фото: EPA-EFE

Прочанка цілує ікону Діви Марії в церкві Різдва Христового у Віфлеємі. Фото: AFP/GETTY IMAGES

Діти, одягнені в костюми Санта-Клауса, під час святкування Різдва в місті Амрітсар, Індія. Фото: AFP / GETTY IMAGES

“Санта-Клаус” на водних лижах на річці Потомак в Олександрії, штат Вірджинія. Фото: EPA-EFE

Свято не залишилося непоміченим і для мешканців зоопарків. Так, напередодні Різдва в звіринцях Франції, Німеччини, Колумбії та Нової Зеландії для тварин приготували подарунки: