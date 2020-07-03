Сьогодні Верховна Рада відправила Якова Смолія у відставку з посади голови Національного банку України.

За проєкт постанови № 3772, який був ініційований президентом Володимиром Зеленським, проголосували 286 нардепів.

Зокрема, відставку Смолія підтримали: 211 нардепів – від “Слуги народу”, 22 – від ОПЗЖ, 13 – від ВО “Батьківщина”, 17 – від групи “За майбутнє”, 18 – від групи “Довіра”, 5 позафракційних.

Жодного голосу не дали нардепи від “Голосу” і “Європейської Солідарності”. Саме депутати від зазначених фракцій виступали проти відставки Смолія, критикуючи таке рішення.

Сам Смолій заявив про систематичний політичний тиск на НБУ, який тривалий час здійснювався “з метою прийняття рішень, що не є економічно обґрунтованими”. Зокрема, влада вимагала від НБУ друкувати гроші, підвищити рівень інфляції до 11%, а також встановити курс національної валюти на рівні 30 гривень/долар.

#Букви показують, як все відбувалося.