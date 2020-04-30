Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Хтось із народних обранців обрав звичайні аптечні маски, інші – зроблені з тканини з оригінальними принтами чи партійною символікою.
Деякі з депутатів обрали респіратори. Від латексних рукавичок багато нардепів відмовилися, але деякі все ж про них не забули.
Варто зазначити, що сьогодні Верховна Рада підтримала застосування спеціальної процедури при розгляді “антиколомойського” проєкту закону (про неповернення націоналізованих банків їхнім ексвласникам).
Крім того, був ухвалений у першому читанні законопроєкт, який передбачає продовження податкових пільг для бізнесу на час карантину.
Також депутати підтримала звернення до парламентів іноземних держав і парламентських асамблей міжнародних організацій із закликом засудити триваючу агресію Росії проти нашої країни і анексію Криму.
- Верховна Рада України продовжила сьогодні роботу Тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо вибухів на складах боєприпасів, зокрема в Балаклії, ще на півроку.
- Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 2769, згідно з яким грошова застава під час виборів зменшиться у дев’ять разів.