Сьогодні відбулося позачергове пленарне засідання Верховної Ради України. Нардепи прибули на нього в захисних медичних масках і респіраторах, а деякі – в рукавичках.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Хтось із народних обранців обрав звичайні аптечні маски, інші – зроблені з тканини з оригінальними принтами чи партійною символікою.

Деякі з депутатів обрали респіратори. Від латексних рукавичок багато нардепів відмовилися, але деякі все ж про них не забули.

Варто зазначити, що сьогодні Верховна Рада підтримала застосування спеціальної процедури при розгляді “антиколомойського” проєкту закону (про неповернення націоналізованих банків їхнім ексвласникам).

Крім того, був ухвалений у першому читанні законопроєкт, який передбачає продовження податкових пільг для бізнесу на час карантину.

Також депутати підтримала звернення до парламентів іноземних держав і парламентських асамблей міжнародних організацій із закликом засудити триваючу агресію Росії проти нашої країни і анексію Криму.