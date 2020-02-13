Ukrainian Fashion Week сезону осінь-зима 2020/2021 за п'ять днів з 1 по 5 лютого зібрав багато стильних гостей - від знаменитостей до інсайдерів фешн-індустрії.

Як одягалися гості UFW на модні покази, лекції та інші заходи, що проходили в стінах Мистецького Арсеналу, дивіться у фоторепортажі #Букв.

Серед гостей можна було побачити і зірок, наприклад, телеведучу Кароліну Ашіон – вона прийшла в оверсайз брючному костюмі.

Була і Світлана Вольнова – актриса, фотограф і продюсерка.

Модельєр Андре Тан проводить майстер-клас:

А ось гості модного заходу:

Сім’я блогерів – Сабіна Мусіна, Адрій Трушковський і дочка Пупсі Кіра.

Чотириразова чемпіонка Олімпійських ігор з плавання Яна Клочкова.

Телеведуча проєкту “Сніданок. Вихідний” Валентина Хамайко з сім’єю.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви