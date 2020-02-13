Як одягалися гості UFW на модні покази, лекції та інші заходи, що проходили в стінах Мистецького Арсеналу, дивіться у фоторепортажі #Букв.

Серед гостей можна було побачити і зірок, наприклад, телеведучу Кароліну Ашіон – вона прийшла в оверсайз брючному костюмі.

каролина ашион_UFW

Була і Світлана Вольнова – актриса, фотограф і продюсерка.

Светлана Вольнова_UFW

Модельєр Андре Тан проводить майстер-клас:

Андре Тан_Украинская неделя моды

А ось гості модного заходу:

Сім’я блогерів – Сабіна Мусіна, Адрій Трушковський і дочка Пупсі Кіра.

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Чотириразова чемпіонка Олімпійських ігор з плавання Яна Клочкова.

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Телеведуча проєкту “Сніданок. Вихідний” Валентина Хамайко з сім’єю.

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Фото: Олександр Кужельний, #Букви