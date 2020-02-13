Як одягалися гості UFW на модні покази, лекції та інші заходи, що проходили в стінах Мистецького Арсеналу, дивіться у фоторепортажі #Букв.
Серед гостей можна було побачити і зірок, наприклад, телеведучу Кароліну Ашіон – вона прийшла в оверсайз брючному костюмі.
Була і Світлана Вольнова – актриса, фотограф і продюсерка.
Модельєр Андре Тан проводить майстер-клас:
А ось гості модного заходу:
Сім’я блогерів – Сабіна Мусіна, Адрій Трушковський і дочка Пупсі Кіра.
Чотириразова чемпіонка Олімпійських ігор з плавання Яна Клочкова.
Телеведуча проєкту “Сніданок. Вихідний” Валентина Хамайко з сім’єю.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
- Ранее #Буквы рассказывали, как прошел пятый день Украинской недели моды.