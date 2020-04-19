Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Службу звершує предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній разом зі священнослужителями.
Варто зазначити, що в зв’язку з карантинними обмеженнями на службі присутні зовсім небагато людей (до 10 осіб). Вони в масках і дотримуються дистанції.
За порядком та дотриманням карантину стежать співробітники правоохоронних органів.
У зв’язку із загрозою поширення коронавірусу та оголошеними в країні обмеженнями служба зі Свято-Михайлівського собору також транслюється онлайн, і всі бажаючі можуть подивитися її вдома.
- У свято Великодня, 19 квітня, українці зможуть освятити традиційну випічку, паски в домашніх умовах.