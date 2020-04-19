Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Службу звершує предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній разом зі священнослужителями.

Варто зазначити, що в зв’язку з карантинними обмеженнями на службі присутні зовсім небагато людей (до 10 осіб). Вони в масках і дотримуються дистанції.

За порядком та дотриманням карантину стежать співробітники правоохоронних органів.

У зв’язку із загрозою поширення коронавірусу та оголошеними в країні обмеженнями служба зі Свято-Михайлівського собору також транслюється онлайн, і всі бажаючі можуть подивитися її вдома.