На що схожа столиця в останній день березня під час карантину – показують #Букви.

Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня до 24 квітня. У Києві через обмежувальні заходи на вулицях можна спостерігати все менше і менше людей.

Сьогодні Київ спорожнів і столичне життя поставлено ​​на паузу. Сходити за продуктами, на коротку і не дуже прогулянку, люди все ж вирішуються. Біля магазинів спостерігаються черги через те, що в зв’язку з карантином діють обмеження: один покупець на 10 квадратних метрів. По всьому місту можна побачити кур’єрів на мопедах і велосипедах з упакованими замовленнями.

Багато виходять подихати повітрям, на прогулянку сім’ями з дітьми і навіть на риболовлю.

Варто відзначити, що більшість киян дотримуються карантину і одягають медичні маски.

Як зараз виглядає місто, і що змінилося – дивіться на фото.