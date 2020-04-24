Сьогодні, 24 квітня, відбулося позачергове засідання Верховної Ради. Вже за традицією нардепи прибутку на роботу в масках.

Про це повідомляють #Букви.

На засіданні були присутні 332 нардепа. Деякі з них були в аптечних медичних масках, деякі обрали для захисту респіратори.

Водночас, деякі з народних обранців або зовсім не наділи маску, або періодично знімали її.

На засіданні нардепи розблокували підписання змін до регламенту ВР, які повинні прискорити прийняття “антиколомойского” законопроєкту (про неповернення націоналізованих банків їх ексвласникам).

Також вони підтримали законопроєкт, який передбачає скасування штрафних балів для водіїв за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Крім того, депутати створили ТСК з питань розслідування оприлюднених в ЗМІ фактів щодо можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади.