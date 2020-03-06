#Букви розповідають про те, як минув останній робочий день тижня в Парламенті.
Варто відзначити, що зранку в засіданні брали участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль і члени його Кабінету Міністрів.
Темою “години запитань” був стан реалізації реформи децентралізації. Але нардепи цим не обмежилися і поставили прем’єру низку запитань, що стосувалися різних сфер і проблем: поставок води в анексований Крим, охорони здоров’я, падіння рівня промисловості, стану доріг, заповнення вакансій у Кабміні.
Оскільки Шмигаль до призначення очільником КМУ займав посаду віце-прем’єра – міністра розвитку громад і територій, він був сьогодні єдиним доповідачем.
Не забули народні обранці і про наближення 8 березня. Так, жінки-нардепи отримали в подарунок букети квітів. Крім того, їх привітав спікер ВР Дмитро Разумков.
“Я хочу привітати всіх наших красивих, розумних, мудрих, найкращих із тим святом, яке наближається. Я бажаю вам бути щасливими, успішними, щоб ви досягали всього того, що ви собі спланували… І залишайтеся такими, якими ви є. Ми вас дуже цінуємо”, – зазначив Разумков.
Депутати-чоловіки при цьому встали зі своїх місць і зустріли заяву спікера оплесками.
(На відео – з 2 год. 31 хв.)
Після заслуховування Кабміну і традиційної перерви нардепи повернулися до розгляду в другому читанні законопроєкту про запуск ринку землі. За підсумками сьогоднішнього дня народним обранцям залишилося розглянути ще 720 правок.
Наступне пленарне засідання відбудеться 17 березня, а з 10 по 13 березня депутати планують попрацювати в комітетах.
- 4 березня Верховна Рада України підтримала відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука і його Уряду.
- Парламент також затвердив призначення Дениса Шмигаля новим очільником Уряду. Крім того, нардепи призначили новий склад Кабінету Міністрів.