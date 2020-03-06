Сьогодні у Верховній Раді України відбулася перша година запитань до новопризначеного Уряду. Не забули нардепи і про наближення 8 березня.

#Букви розповідають про те, як минув останній робочий день тижня в Парламенті.

Варто відзначити, що зранку в засіданні брали участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль і члени його Кабінету Міністрів.

Темою “години запитань” був стан реалізації реформи децентралізації. Але нардепи цим не обмежилися і поставили прем’єру низку запитань, що стосувалися різних сфер і проблем: поставок води в анексований Крим, охорони здоров’я, падіння рівня промисловості, стану доріг, заповнення вакансій у Кабміні.

Оскільки Шмигаль до призначення очільником КМУ займав посаду віце-прем’єра – міністра розвитку громад і територій, він був сьогодні єдиним доповідачем.

Не забули народні обранці і про наближення 8 березня. Так, жінки-нардепи отримали в подарунок букети квітів. Крім того, їх привітав спікер ВР Дмитро Разумков.

“Я хочу привітати всіх наших красивих, розумних, мудрих, найкращих із тим святом, яке наближається. Я бажаю вам бути щасливими, успішними, щоб ви досягали всього того, що ви собі спланували… І залишайтеся такими, якими ви є. Ми вас дуже цінуємо”, – зазначив Разумков.

Депутати-чоловіки при цьому встали зі своїх місць і зустріли заяву спікера оплесками.

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(На відео – з 2 год. 31 хв.)

Після заслуховування Кабміну і традиційної перерви нардепи повернулися до розгляду в другому читанні законопроєкту про запуск ринку землі. За підсумками сьогоднішнього дня народним обранцям залишилося розглянути ще 720 правок.

Наступне пленарне засідання відбудеться 17 березня, а з 10 по 13 березня депутати планують попрацювати в комітетах.