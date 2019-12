Знаменитості показали, як святкують Різдво, поділившись атмосферними фотографіями в Instagram.

Мерайя Кері

Королева Різдва зробила невелику піт-стоп в Аспені під час свого туру, присвяченого 25-річчю різдвяного хіта All I want for Christmas.

Дженіфер Еністон

Еністон провела святковий вечір в компанії близьких і таких же відомих друзів, серед яких Лора Дерн і Ріта Вілсон.

“У цій кімнаті неймовірна концентрація любові. Щасливих свят!” – підписала вона фото.

Кайлі Дженнер

У сімействі Кардашьян Різдво – одне з найулюбленіших свят, під час якого вони не упустять можливості переодягнутися. Наймолодша з Кардашьян вечір до Різдва провела в компанії друзів і приятелів, одягнених в костюми Санти, серед яких Софія Річі. А саме Різдво 22-річна зірка відсвяткувала в тісному родинному колі. У цей день Кайлі Дженнер влаштувала для своєї дочки Стормі веселе свято, запросивши аніматора, одягненого в костюм Троля, а також продемонструвала своїм підписникам подарунок для дочки, який зробила мати Кайлі – Кріс Дженнер. Це точна мініатюрна копія будинку, в якому росла Кайлі Дженнер, тепер оселилася у них на задньому дворі. Увечері Стормі і Кайлі одягалися в family look – кутюрні сукні смарагдового відтінку Ralph&Russo.

Брук Шилдс

54-річна модель і актриса теж провела Різдво з сім’єю. За тиждень до свята вона прикрасила будинок різдвяним декором і прикрасила ялинку, а в святковий вечір спекла торт, наповнивши його кондитерським конфетті – процес готування модель показала в Інстаграм.

Х’ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс

Австралійські актори Х’ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс опублікували спільне селфі, де вони позують біля своєї запаленої різдвяної ялинки.

“Щасливих свят від нашої сім’ї – вашій”, – написали вони під фото.

Дженіфер Лопес

“Дитинко, на вулиці тепло”, – пише в Інстаграмі 50-річна Джей Ло, яка проводить ці різдвяні свята під теплим Маямським сонцем.

А тому вибирає відповідну місцевими мірками атрибутику: замість костюма Санти – червону спортивну двійку з короткого топа і лосин, щоб продемонструвати свою бездоганну статуру, а замість саней – червоний спортивний кабріолет.

Сімейство Бекхем

Вся чоловіча частина родини Бекхем зібралася на одному різдвяному фото: одягнені в білі футболки, вони побажали своїм підписникам щасливого Різдва. Для подружжя Бекхем це свято завжди про сім’ю і традиції, а тому вони провели його дуже по-домашньому: одяглися в піжами, зібралися біля каміна, слухали пісні Круза Бекхема і разом з Харпер приготували частування Санті, супроводивши їх зробленою вручну листівкою.





Різ Уізерспун

“Чую я дзвін дзвіночків? З Різдвом всіх!” – підписала Різ Уізерспун фото, де вона приклала руку до вуха і тримаючи в руках подарунок.

Крім цього, актриса опублікувала фото зі своєю дочкою, де вони схожі як близнюки: у чорних нарядах і з червоною помадою на губах.

Брітні Спірс і Сем Асгарі

Співачка Брітні Спірс відсвяткувала Різдво зі своїм хлопцем Семом Асгарі. З нагоди свята вона прикрасила фойє свого каліфорнійського будинку гігантською різдвяною ялиною.

Міранда Керр та Еван Шпігель

Австралійська супермодель Міранда Керр і співзасновник Snapchat Еван Шпігель відзначають Різдво в теплому сімейному колі зі своїми дітьми. У жовтні у пари народився другий спільний син Майлз. Тепер у пари троє синів: також вони виховують 19-місячного Харта і 8-річного Флінна від минулого шлюбу Міранди Керр з Орландо Блумом.

Кім Кардашьян

Як підняти сімейних дух і відобразити святковий момент на фотографіях, знає Кім Кардашьян. Правильний настрій в святковий сезон вони створюють як правило узгодженими за кольором нарядами для всієї родини. Одягнені в сірі спортивні костюми, на “різдвяній листівці 2019” сімейство Кардашьян-Уест з’явилося в повному складі, включаючи 7-місячного Псалма. Увечері Кім Кардашьян вирушила на велику святкову вечірку, де виступала співачка Sia, возз’єднавшись зі своїми сестрами і мамою Кріс Дженнер.

Адель

“Ми обидва намагалися зіпсувати Різдво, але потім наші серця відтанули! Спасибі, що прийшли на мою святкову вечірку і змусили нас відчути себе дітьми Грінча. Щасливого Різдва і щасливих свят всім”, – підписала фото 31-річна співачка.

Пінк

Невеликим шматочком свого різдвяного вечора поділилася з фанатами і співачка Пінк, опублікувавши фото менори з палаючими свічками на честь Хануки – єврейського свята Різдва.

Леді Гага

Рецепт Леді Гаги в це Різдво – шуба зі штучного хутра (на підтримку усвідомленої моди) плюс стакан віскі.