Українська співачка Настя Каменських сьогодні, 8 жовтня, отримала іменну зірку на Площі зірок у Києві.

Про це розповідають #Букви.

Привітати та підтримати співачку прийшли десятки прихильників.

Площа зірок знаходиться у центрі Києва уздовж бульвару Лесі Українки, вулиці Еспланадної та Спортивної площі.

Нагадаємо, що іменну зірку в 2019 році отримав виконавець Потап – чоловік Каменських.

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Нагадаємо, що у 2014 році український співак і продюсер Потап разом з Настею Каменських поїхали до Росії на вручення премії RU.TV. На сцені Настя Каменських допомогла Потапу зняти штани. Це стало несподіванкою для ведучих та усіх присутніх.

“Офіційно від усіх українських артистів: “Росія, дякую, що ви нас приймаєте”, – сказав Потап.

Вручення премії проходило 31 травня 2014 року. Варто зазначити, що до цього моменту Росія вже анексувала Крим. Під Слов’янськом йшли бої. Відбувся перший бій за Донецький аеропорт (26 травня).