Прикрасу у вигляді капелюха, яку після критики прибрали з верхівки ялинки на Софійській площі у Києві, повернули у святкову зону.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося, 1 грудня головну ялинку замість звичної зірки оздобили величезним капелюхом.

Таке дизайнерське рішення зібрало чимало критики. З огляду на це, 11 грудня у проєкті Folk Ukraine, що опікується організацією новорічних і різдвяних свят у Києві, заявили, що вирішили прибрати прикрасу у вигляді капелюха.

Це й було зроблено напередодні дня Святого Миколая. 17 грудня на його місці з’явилася зірка.

Однак тепер капелюха повернули у святкову зону, цього разу — як елемент світлової інсталяції у вигляді крісла.