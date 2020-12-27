Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Як повідомлялося, 1 грудня головну ялинку замість звичної зірки оздобили величезним капелюхом.
Таке дизайнерське рішення зібрало чимало критики. З огляду на це, 11 грудня у проєкті Folk Ukraine, що опікується організацією новорічних і різдвяних свят у Києві, заявили, що вирішили прибрати прикрасу у вигляді капелюха.
Це й було зроблено напередодні дня Святого Миколая. 17 грудня на його місці з’явилася зірка.
Однак тепер капелюха повернули у святкову зону, цього разу — як елемент світлової інсталяції у вигляді крісла.
Нову фотозону вже встигли уподобати чимало дорослих та малих киян та гостей столиці.
У суботу, 19 грудня, на Софійській площі у Києві традиційно запалили головну ялинку країни. Коли новорічну ялинку було підсвічено, в одному із кутів спалахнула ілюмінація.
- Раніше #Букви розповідали, хто заробляє на організації новорічних свят в Києві.