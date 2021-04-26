Про це розповідають #Букви.

Разом із головою Парламенту участь у вшануванні взяли перший заступник Руслан Стефанчук та заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

“Пройшло вже 35 років, але ця трагедія триває й досі. Багато хто віддав своє життя у перші години після того, як відбулися ці трагічні події. І, на жаль, багато життів було віддано протягом цих 35 років. І сьогодні Чорнобиль продовжує забирати життя. Ми знаємо, яка ситуація щодо онкозахворюваності в Україні. Це також можна пов’язувати із впливом радіації. Ми повинні пам’ятати, що мирний атом повинен бути мирним”, – сказав Разумков.

Фото: #Букви