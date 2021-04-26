Про це розповідають #Букви.
Разом із головою Парламенту участь у вшануванні взяли перший заступник Руслан Стефанчук та заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.
“Пройшло вже 35 років, але ця трагедія триває й досі. Багато хто віддав своє життя у перші години після того, як відбулися ці трагічні події. І, на жаль, багато життів було віддано протягом цих 35 років. І сьогодні Чорнобиль продовжує забирати життя. Ми знаємо, яка ситуація щодо онкозахворюваності в Україні. Це також можна пов’язувати із впливом радіації. Ми повинні пам’ятати, що мирний атом повинен бути мирним”, – сказав Разумков.
Фото: #Букви
- У Чорнобильської зони відчуження з’явився власний офіційний логотип.
- Держагентство з управління зоною відчуження затвердило перший веломаршрут, який проходитиме по території Чорнобильської зони відчуження.
- Раніше повідомлялося, що Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник занесли до оновленої бази природоохоронних територій світу (The World Database on Protected Areas).