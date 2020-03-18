Кияни, які раніше діставалися до роботи та з роботи на метро, сьогодні змушені шукати інші способи це зробити, адже саме з сьогоднішнього дня київський метрополітен закритий на карантин.

Кореспондент #Букв проїхався по Києву та поглянув, яка ситуація на зупинках громадського транспорту.

З самого ранку всі ті, хто раніше користувався метро, тепер змушені були шукати можливість дістатися роботи громадським транспортом.

У результаті автобуси, трамваї та маршрутки переповнені. Жителям спальних районів довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги по кілька десятків людей.

#Букви пропонують подивитися, як виглядає Київ у вечірній час пік.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви