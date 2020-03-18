Кореспондент #Букв проїхався по Києву та поглянув, яка ситуація на зупинках громадського транспорту.
З самого ранку всі ті, хто раніше користувався метро, тепер змушені були шукати можливість дістатися роботи громадським транспортом.
У результаті автобуси, трамваї та маршрутки переповнені. Жителям спальних районів довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги по кілька десятків людей.
#Букви пропонують подивитися, як виглядає Київ у вечірній час пік.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
- З 18 березня через загрозу розповсюдження коронавірусу роботу підприємств ринкової мережі Києва будь-якої форми власності та підпорядкування заборонено. Проте деякі ринки продовжують працювати.
- У зв’язку з закриттям київського метро і обмеженнями на перевезення в наземних видах транспорту, попит на таксі зростає. Однак, перевізники стверджують, що тарифи залишаються незмінними.