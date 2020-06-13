Про це повідомляють #Букви.

У суботу, 13 червня, в Києві більше ніж 31 градуса тепла. Столичні жителі масово вирушили відпочивати на пляжі на території Гідропарку.

Згідно з рекомендаціями МОЗ щодо епідеміологічної ситуації в столиці, пляжі зараз  мають  бути закриті.

Наперекір цьому сотні відвідувачів засмагають і купаються в Дніпрі.

При цьому, більшість не дотримується ні маскового режиму, ні правил  соціального дистанціювання.

Пляж Гидропарк Киев

Пляж Гидропарк Киев

Пляж Гидропарк Киев

Пляж Гидропарк Киев

Пляж Гидропарк Киев

Пляж Гидропарк Киев

Пляж Гидропарк Киев

Фото: Олександр Кужельний

Пляжі і зони відпочинку увійшли в перелік громадських місць, на які поширюється ослаблення карантинних заходів з 1 червня.

Тобто було знято заборону на відвідування пляжів і зон відпочинку, однак сезон купання все ще не розпочався. Він стартує тільки тоді, коли температура води підніметься до +18 градусів, а пляжі, після проведення досліджень, отримають паспорти.

Орієнтовно, це може відбутися у понеділок, 15 червня.

  • У Києві пляжний сезон стартує тоді, коли температура води в водоймах складе не менше +18 градусів.