Попри заборону на роботу пляжів жителі столиці масово відпочивають на території Гідропарку.

Про це повідомляють #Букви.

У суботу, 13 червня, в Києві більше ніж 31 градуса тепла. Столичні жителі масово вирушили відпочивати на пляжі на території Гідропарку.

Згідно з рекомендаціями МОЗ щодо епідеміологічної ситуації в столиці, пляжі зараз мають бути закриті.

Наперекір цьому сотні відвідувачів засмагають і купаються в Дніпрі.

При цьому, більшість не дотримується ні маскового режиму, ні правил соціального дистанціювання.

Фото: Олександр Кужельний

Пляжі і зони відпочинку увійшли в перелік громадських місць, на які поширюється ослаблення карантинних заходів з 1 червня.

Тобто було знято заборону на відвідування пляжів і зон відпочинку, однак сезон купання все ще не розпочався. Він стартує тільки тоді, коли температура води підніметься до +18 градусів, а пляжі, після проведення досліджень, отримають паспорти.

Орієнтовно, це може відбутися у понеділок, 15 червня.