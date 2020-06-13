Про це повідомляють #Букви.
У суботу, 13 червня, в Києві більше ніж 31 градуса тепла. Столичні жителі масово вирушили відпочивати на пляжі на території Гідропарку.
Згідно з рекомендаціями МОЗ щодо епідеміологічної ситуації в столиці, пляжі зараз мають бути закриті.
Наперекір цьому сотні відвідувачів засмагають і купаються в Дніпрі.
При цьому, більшість не дотримується ні маскового режиму, ні правил соціального дистанціювання.
Фото: Олександр Кужельний
Пляжі і зони відпочинку увійшли в перелік громадських місць, на які поширюється ослаблення карантинних заходів з 1 червня.
Тобто було знято заборону на відвідування пляжів і зон відпочинку, однак сезон купання все ще не розпочався. Він стартує тільки тоді, коли температура води підніметься до +18 градусів, а пляжі, після проведення досліджень, отримають паспорти.
Орієнтовно, це може відбутися у понеділок, 15 червня.
- У Києві пляжний сезон стартує тоді, коли температура води в водоймах складе не менше +18 градусів.