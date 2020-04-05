Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Правоохоронці перекрили пішохідний міст, щоб ніхто не міг пройти. Сам же “тренажерний зал” під відкритим небом огородили стрічкою, щоб ніхто до нього не підходив і не використовував для занять спортом під час карантину.
Охоронець розповів, що ще в 6 ранку люди займалися в “качалці”, а потім приїхала поліція і все перекрила. За його словами, правоохоронці закрили тренажерний зал після скандалу зі спортсменами, які тренувалися в Гідропарку.
Нагадаємо, коли журналістка телеканалу разом з оператором знімали сюжет про те, як громадяни в Києві дотримуються карантину, один зі спортсменів накинувся на оператора. При цьому нападник намагався вирвати відеокамеру.
“Показову порку влаштували … Там всюди відкрито, тільки ходять і попереджають. А тут – закрили по-повній … Завжди було весело, качки, дівчатка. Я не впізнаю це місце”, – заявив охоронець.
- 6 квітня розпочнуть діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.
- Серед нововведень, буде заборонено перебування в громадських місцях без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно. Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем.
- Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей. Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; Не допускається проведення всіх масових заходів. Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу. Пенсіонерам, яким більше 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності
- Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.