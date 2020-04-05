Сьогодні в Києві поліцейські перекрили пішохідний міст в Гідропарку, який вів до тренажерного залу під відкритим небом.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Правоохоронці перекрили пішохідний міст, щоб ніхто не міг пройти. Сам же “тренажерний зал” під відкритим небом огородили стрічкою, щоб ніхто до нього не підходив і не використовував для занять спортом під час карантину.

Охоронець розповів, що ще в 6 ранку люди займалися в “качалці”, а потім приїхала поліція і все перекрила. За його словами, правоохоронці закрили тренажерний зал після скандалу зі спортсменами, які тренувалися в Гідропарку.

Нагадаємо, коли журналістка телеканалу разом з оператором знімали сюжет про те, як громадяни в Києві дотримуються карантину, один зі спортсменів накинувся на оператора. При цьому нападник намагався вирвати відеокамеру.

“Показову порку влаштували … Там всюди відкрито, тільки ходять і попереджають. А тут – закрили по-повній … Завжди було весело, качки, дівчатка. Я не впізнаю це місце”, – заявив охоронець.