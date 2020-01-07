Про це повідомляє The Verge.

Нове авто від Sony – повністю електричний концепт-кар.

В автомобілі Sony Vision-S 33 датчики, включаючи датчики CMOS і ToF. Датчики призначені для виявлення як людей, так і предметів всередині і зовні автомобіля, забезпечуючи такі функції, як автономне водіння, технологія 360 Reality Audio і широкоформатні дисплеї.

Зовні автомобіль нагадує Porsche, особливо в області фар, а в профіль – Lucid Motors Air. Всередині Vision-S є екран, схожий на той, який китайський стартап Байтон ставить в свої автомобілі, з екранами для пасажирів на задніх сидіннях в підголівниках.

“Цей прототип втілює наш внесок в майбутнє мобільності”, – сказав генеральний директор Sony Кенічіро Йошида.

У Sony приділили всього одну або дві хвилини на обговорення автомобіля, залишивши десятки питань без відповідей.