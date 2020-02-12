Про це повідомляє видання The Verge.

Таким чином, Nikola вирішила приєднатися до трендового для американського ринку сегмента: раніше, наприклад, свої електропікапи представили компанії Tesla Ілона Маска, Ford, General Motors і Rivian.

На відміну від Tesla Cybertruck, Badger – не “чистий електромобіль”, а гібрид. Він приводиться в рух літій-іонними батареями і двигуном на водневих елементах. Відтак, пікап може працювати як в суто електричному режимі, так і в суміщеному режимі з підключенням водневих паливних елементів.

Наприклад, для щоденних поїздок Nikola Badger можна буде заряджати від звичайних електрозарядок, а якщо потрібно вирушити в більш тривалу подорож – заправити також воднем. У компанії планують створити мережу з 700 водневих заправок на території США.

Від повної зарядки батарей/заправки воднем автомобіль зможе проїхати більш ніж 960 км (600 миль), а лише в електричному режимі (від батареї ємністю 160 кВтг) запас ходу складе вдвічі менше (480 км).

Перемикатися між двома режимами можна буде натисненням однієї кнопки.

Badger зможе розвивати швидкість з 0 до 100 км на годину приблизно за 3 секунди.

Автомобіль здатний долати 50-градусні підйоми і буксирувати причіп вагою до 3,6 тонни.

Badger також буде оснащений 15-кіловатною розеткою, яка перетворить пікап на генератор для електроінструментів і освітлювальних приладів.

Як відзначають в компанії Nikola, автомобіль повинен “перевершити всі електричні чи бензинові пікапи в своєму класі”.

Очікується, що робочий прототип Nikola Badger буде представлений восени 2020 року.

Дата початку продажів і ціна пікапа будуть оголошені пізніше.