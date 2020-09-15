Про це повідомляється на сайті премії.

Премія Comedy Wildlife Photography Awards була заснована професійними фотографами і палкими захисниками природи Полом Джойнсоном-Хіксом і Томом Саллама.

Крім мистецтва фотографії, конкурс також спрямований на те, щоб наголосити на надзвичайно важливій проблемі збереження дикої природи в захопливій і позитивній формі.

Цьогорічних переможців буде оголошено на онлайновій церемонії нагородження 22 жовтня.