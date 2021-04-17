ВВС зібрало фото з церемонії прощання.

Фото: ВВС

Фото: ВВС

Труну герцога перенесли гвардійці з внутрішньої зали Віндзорського замку на зелений лендровер, який чекав на вулиці.

Фото: ВВС

Особливість цього автомобілю в тому, що його спроектував герцог.

Труну задрапували особистим штандартом герцога з квітами, вибраними королевою й адміралом флоту герцога, кашкетом і мечем, спрямованими вперед.

Фото: ВВС

Фото: ВВС

До місця прощання с Філіпом королеву відвезли на автомобілі Bentley.

Всі інші члени королівської родини йшли пішки.

Фото: ВВС

Процес переходу тривав близько восьми хвилин. Першими йшли принц Чарльз, принцеса Анна, двоє старших дітей герцога.

Фото: ВВС

Фото: ВВС

Фото: ВВС

Фото: ВВС

Фото: ВВС

Принци Вільям і Гаррі були в третій черзі по обидва боки від свого двоюрідного брата Пітера Філліпса.

Фото: ВВС

Перед тим, як занести труну до каплиці Святого Георгія, пам’ять Філіпа вшанували хвилиною мовчання – як члени королівської родини, так і вся країна.

Фото: ВВС

Фото: ВВС

Всі присутні на церемонії прощання зайшли до каплиці тільки після того, як вдягнули чорні захисні маски.

Фото: ВВС

Фото: ВВС

Фото: ВВС

Фото: ВВС

Фото: ВВС

Фото: ВВС

Фото: ВВС

Фото: ВВС

Фото: ВВС

Фото: ВВС

Фото: ВВС

Фото: ВВС

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