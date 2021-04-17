У суботу, 17 квітня, у Великій Британії поховали чоловіка королеви Єлизавети II, принца Філіпа. Він помер у 99 роки. На церемонії прощання, через карантинні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу, змогли бути лише найближчі родичі.

ВВС зібрало фото з церемонії прощання.

Труну герцога перенесли гвардійці з внутрішньої зали Віндзорського замку на зелений лендровер, який чекав на вулиці.

Особливість цього автомобілю в тому, що його спроектував герцог.

Труну задрапували особистим штандартом герцога з квітами, вибраними королевою й адміралом флоту герцога, кашкетом і мечем, спрямованими вперед.

До місця прощання с Філіпом королеву відвезли на автомобілі Bentley.

Всі інші члени королівської родини йшли пішки.

Процес переходу тривав близько восьми хвилин. Першими йшли принц Чарльз, принцеса Анна, двоє старших дітей герцога.

Принци Вільям і Гаррі були в третій черзі по обидва боки від свого двоюрідного брата Пітера Філліпса.

Перед тим, як занести труну до каплиці Святого Георгія, пам’ять Філіпа вшанували хвилиною мовчання – як члени королівської родини, так і вся країна.

Всі присутні на церемонії прощання зайшли до каплиці тільки після того, як вдягнули чорні захисні маски.