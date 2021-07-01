1 липня принцесі Уельській Діані могло б виповнитися 60 років. Попри те, що Леді Ді загинула понад два десятиліття тому, найвибагливіші модниці й досі наслідують її стиль.

#Букви зібрали найстильніші образи принцеси Діани.

Діана стала дружиною принца Чарльза у віці 20 років. Відтоді вона постійно перебувала в центрі уваги. Публіка не пробачає помилок, тож Леді Ді намагалася завжди мати бездоганний та розкішний вигляд.

Проте образи Діани далеко не завжди були традиційними для монархії. Принцеса дозволяла собі наробити галасу, обиравши сукні, що заборонені королівським особам.

Однією з таких вважають чорну “сукню помсти” з відвертим декольте та відкритими плечима від Christina Stambolian. Її Діана вдягла в 1994 році після того, як її чоловік Чарльз публічно зізнався у зрадах.

Проте це не єдине відверте вбрання принцеси Уельської. Зокрема, вона кілька разів поставала перед публікою в провокативних сукнях, спричиняючи осуд королівської сім’ї та захват публіки.

Наприклад, у цій сукні зі сміливим декольте Діана вперше постала перед публікою в статусі дружини принца Чарльза.

Пізніше Діана згадувала, що перед виходом принц Чарльз був невдоволеним її сукнею. За королівським протоколом, не можна оголювати плечі та груди. До того ж чорний колір вважається траурним. Свою помилку Леді Ді зрозуміла лише за кілька років.

У 1985 році Діана постала перед публікою в ефектній сріблястій сукні, яка теж наробила багато галасу. Річ у тім, що принцеса оголила спину. Її критикувала, але й захоплювалися рішучістю і сміливістю.

Принцеса Уельська постійно експериментувала зі своїм стилем. Наприклад, на одному з заходів вона продемонструвала те, наскільки жіночним може бути намисто з перлин, якщо опустити його на оголену спину. Хоча й цю сукню критикували у Букінгемському палаці за відкриту спину, цим методом користуються й нині відомі модниці.

Після цього принцеса Уельська ще кілька разів тішила публіку провокативним вбранням. Її продовжували критикували консервативні британці, але обожнювали мільйони у всьому світі.

Леді Ді завжди вміла дібрати собі стильний образ. Тоді принцеса диктувала модні тренди та демонструвала, наскільки безмежною є мода.

Стиль принцеси наслідують і в цей час. Ви будете здивовані, але Діана ледь не першою у світі популяризувала трендові нині джинси мом, велосипедки, світшоти оверсайз та нетипові поєднання класики зі спортивним стилем.

Ось вам підтвердження.